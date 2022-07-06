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Белый дом назвал приоритетом освобождение арестованной в России баскетболистки

Белый дом назвал приоритетом освобождение арестованной в России баскетболистки Грайнер

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США в приоритетном порядке работают над тем, чтобы освободить арестованную в России баскетболистку Бриттни Грайнер вместе с «другими неправомерно удерживаемыми» американцами за границей. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы нацелены добиться освобождения всех граждан США, которые были неправомерно задержаны или удерживаются в заложниках в России или других частях земного шара», — сказала представитель администрации в ходе брифинга.

Накануне стало известно, что Байден ответил на письмо Грайнер с просьбой об освобождении. Отмечается, что американский лидер вместе с вице-президентом США Камалой Харрис пообщались с женой баскетболистки Шерелл Грайнер. «Президент заверил Шерелл, что работает над скорейшим освобождением Бриттни. Он также написал письмо, которое отправит Бритни Грайнер сегодня», — говорится в сообщении.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств.

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Марина Совина
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