Белый дом назвал приоритетом освобождение арестованной в России баскетболистки Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США в приоритетном порядке работают над тем, чтобы освободить арестованную в России баскетболистку Бриттни Грайнер вместе с «другими неправомерно удерживаемыми» американцами за границей. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы нацелены добиться освобождения всех граждан США, которые были неправомерно задержаны или удерживаются в заложниках в России или других частях земного шара», — сказала представитель администрации в ходе брифинга.

Накануне стало известно, что Байден ответил на письмо Грайнер с просьбой об освобождении. Отмечается, что американский лидер вместе с вице-президентом США Камалой Харрис пообщались с женой баскетболистки Шерелл Грайнер. «Президент заверил Шерелл, что работает над скорейшим освобождением Бриттни. Он также написал письмо, которое отправит Бритни Грайнер сегодня», — говорится в сообщении.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств.