Адвокат Виктора Бута назвал «самый честный» вариант его обмена

Адвокат Бута Зиссу предложил обменять россиянина на баскетболистку Бриттни Грайнер

Адвокат отбывающего заключение в американской тюрьме российского предпринимателя Виктора Бута Стив Зиссу назвал «самый честный» вариант его обмена. По словам защитника, его следует обменять на баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в Москве по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РБК.

«Ее преступление менее тяжкое по сравнению с [делом Пола] Уилана, которого обвиняют в шпионаже», — заметил юрист.

Зиссу подчеркнул, что правительство России ни в коем случае не должно рассматривать освобождение кого-либо из американских заключенных в стране, если при следующем обмене Вашингтон не выдаст Москве предпринимателя.

Адвокат также указал на то, что Бут отбывает наказание в американской тюрьме дольше, чем Грайнер, Уилан и осужденный в России за насилие против полицейского Тревор Рид. «Срок Виктора подойдет к концу через пять или шесть лет. В чем смысл держать его дальше, если [США] рискуют ничего не получить взамен? Эта логика не чужда и правительству США», — считает он.

