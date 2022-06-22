Брат осужденного в России за шпионаж американца раскритиковал власти США

Брат осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана: США зашли в тупик в вопросе его освобождения

Брат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана Дэвид рассказал о проблемах с освобождением родственника, пояснив, что власти США зашли в тупик в данном вопросе, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, правительство США зашло в тупик по несправедливому заключению Пола. Пол заслуживает что-то, кроме слов. Наша семья предприняла действия для помощи ему. Настало время правительству США сделать подобное», — заявил он.

Кроме того, он раскритиковал власти за принятие решения о сокращении сотрудников посольства США в РФ, задачей которых являлась поддержка американцев на территории иностранного государства, с трех до одного. По его словам, в этом случае совершенно не удивительно то, что Пол Уилан чувствует себя так, будто его бросили.

Стив Зиссу, американский адвокат российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний тюремный срок в США, понадеялся, что его подзащитного смогут обменять на одного или нескольких осужденных в России американцев. Он также выразил надежду, что Россия ясно даст понять американской стороне, что Бут должен быть включен в список «любой сделки по обмену на любого американца».