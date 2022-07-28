Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Польше рассказали об охоте российских дронов за украинскими HIMARS

Defence24: российские дроны-камикадзе позволят уничтожать РСЗО HIMARS в ходе СВО

Фото: Global Look Press

Российские военные используют барражирующие боеприпасы в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Дроны-камикадзе являются оптимальным инструментом, который позволяет оперативно поражать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, пишет Defence24.

Отмечается, что расчеты HIMARS меняют позицию после стрельбы. Это затрудняет уничтожение машин. Российские беспилотники могут своевременно обнаружить и поразить РСЗО сразу после выстрела. «В отличие от снаряда, барражирующие боеприпасы могут летать до часа в поисках целей и не должны заранее знать их местоположение», — пишет издание.

Российские подразделения применяют беспилотники «Куб-БЛА». Эти дроны получили электрический двигатель, который делает их малошумными.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

«Ответом на украинские HIMARS должен стать барражирующий боеприпас ZALA "Ланцет", который по внешнему виду напоминает израильские беспилотники Hero или управляемую ракету с толкающим винтом вместо ракетного двигателя», — отметили в публикации. Уточняется, что «Ланцет» получил систему автоматического поиска целей, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта находить объекты в заданном районе.

Ранее в июле источник РИА Новости сообщил, что российские военные применяют модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» в рамках спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на данные США о потерях ВС России на Украине
Стала известна дата открытия магазина Mango в Москве
Змея проглотила два мяча для гольфа и застряла в заборе
Австрия признала невозможным эмбарго ЕС на газ из России
В России оштрафовали популярный сервис бронирования отелей
Прекратившая работу в России компания резко нарастила прибыль
Неработающим пенсионерам в России выделят 10 миллиардов рублей
Стало известно время переговоров Байдена и Си Цзиньпина
«Одноклассники» представили крупное обновление
Госдума потратит 165 миллионов рублей на изучение санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.