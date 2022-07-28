В Польше рассказали об охоте российских дронов за украинскими HIMARS

Defence24: российские дроны-камикадзе позволят уничтожать РСЗО HIMARS в ходе СВО

Российские военные используют барражирующие боеприпасы в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Дроны-камикадзе являются оптимальным инструментом, который позволяет оперативно поражать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, пишет Defence24.

Отмечается, что расчеты HIMARS меняют позицию после стрельбы. Это затрудняет уничтожение машин. Российские беспилотники могут своевременно обнаружить и поразить РСЗО сразу после выстрела. «В отличие от снаряда, барражирующие боеприпасы могут летать до часа в поисках целей и не должны заранее знать их местоположение», — пишет издание.

Российские подразделения применяют беспилотники «Куб-БЛА». Эти дроны получили электрический двигатель, который делает их малошумными.

«Ответом на украинские HIMARS должен стать барражирующий боеприпас ZALA "Ланцет", который по внешнему виду напоминает израильские беспилотники Hero или управляемую ракету с толкающим винтом вместо ракетного двигателя», — отметили в публикации. Уточняется, что «Ланцет» получил систему автоматического поиска целей, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта находить объекты в заданном районе.

Ранее в июле источник РИА Новости сообщил, что российские военные применяют модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» в рамках спецоперации на Украине.