Лавров встретил главу МИД Китая фразой «не бойтесь, вы среди друзей»

Глава МИД России Лавров встретился с китайским коллегой Ван И в Ташкенте

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И в Ташкенте. Кадры мероприятия опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram.

На размещенной записи видно, как российский министр приветствует собеседника, который не решается снять медицинскую маску. «Не бойтесь», — говорит Лавров. После этой фразы Ван И все же снимает средство индивидуальной защиты.

«Мы доверяем друг другу», — добавляет представитель КНР. Его российский коллега отмечает, что тот находится «среди друзей».

Лавров проводит переговоры с Ван И на полях СМИД ШОС в Ташкенте. У главы МИД России запланирована также встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари. 29 июля он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС.