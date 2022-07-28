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Лайфхак по экономии на мобильной связи в поездках восхитил пользователей сети

Немецкая тревел-блогерша посоветовала для экономии на роуминге покупать e-sim

Фото: Shutterstock

Немецкая тревел-блогерша под ником lostlikelou рассказала в TikTok, как благодаря простому лайфхаку можно экономить на мобильной связи в зарубежных путешествиях. Видео восхитило пользователей сети и собрало больше 200 тысяч просмотров.

По словам тиктокерши, чтобы сократить расходы на звонки и пользование интернетом в поездках, достаточно завести электронную сим-карту (e-sim), которая работает в 114 странах мира. «Вам не нужно покупать физическую сим-карту, и это избавляет от многих хлопот. И самое приятное, что это будет намного дешевле оплаты роуминга», — посоветовала она.

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При этом девушка подчеркнула, что e-sim можно активировать заранее, находясь дома, чтобы по прилете в место назначения сразу начать пользоваться мобильной связью.

Подписчики оценили лайфхак блогерши, о чем они начали писать в комментариях под постом. «Боже! Как это круто», «Я всегда пользуюсь электронной сим-картой, и мне это нравится», «Где же ты была месяц назад, когда я отправлялась в путешествие по Европе?», «Спасибо тебе! Классная идея», «Ничего себе, как здорово, спасибо», — писали они.

Ранее в июне руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова раскрыла россиянам способ сэкономить при покупке авиабилетов. В первую очередь туристам, желающим сэкономить на проезде, рекомендуется рассмотреть вариант ночных перелетов.

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Валентина Процкова
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