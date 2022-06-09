Россиянам раскрыли способ сэкономить при покупке авиабилетов

OneTwoTrip: россиянам порекомендовали покупать билеты на рейсы, вылетающие после полуночи

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова раскрыла россиянам способ сэкономить при покупке авиабилетов. Ее слова передают «Известия».

В первую очередь туристам, желающим сэкономить на проезде, рекомендуется рассмотреть вариант ночных перелетов. Так, проездные документы на рейсы, которые выполняются после полуночи и до рассвета, как правило, обходятся дешевле, чем в более удобное для путешествий дневное время.

Также, согласно аналитическим данным, выгоднее всего стоили проездные документы с отправлением в июне, если их приобретали за 8-14 дней до вылета. Дороже обходились билеты, которые покупали за 4-7 дней до поездки, а больше всего за проезд заплатить пришлось россиянам, бронировавшим билеты день в день.

Еще один лайфхак по экономии средств — путешествие в определенные дни недели. Так, выгоднее обойдется поездка тем, кто планирует перелет в среду (средняя цена билета в июне 2021 года ― 2,92 тысячи рублей), четверг (2,95 тысячи рублей) и во вторник (2,96 тысячи рублей). Менее бюджетно отправляться в поездки по понедельникам (3,4 тысячи рублей), воскресеньям (3,35 тысячи рублей) и пятницам (3,26 тысячи рублей).

Также соотечественникам, желающим забронировать путешествие в период праздников, Шелехова посоветовала воздержаться от покупки билетов с вылетом в первый день выходных и возвращением в последний, поскольку в эти даты повышаются спрос и, соответственно, цена.

Ранее стало известно, что отечественные туристы начали экономить на проживании на отдыхе — в первой половине мая россияне потратили на оплату гостиничных услуг на 21 процент меньше, чем в 2021 году. Отмечается, что в количественном выражении падение продаж составило 12 процентов.