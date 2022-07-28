В Майском завершили капитальный ремонт центральной улицы

Реконструкцию центральной улицы Ленина почти закончили в Майском, Кабардино-Балкария

Реконструкцию центральной улицы практически завершили в городе Майский, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, на улице Ленина протяженностью около четырех километров сконцентрированы социально значимые объекты, а именно районная больница, поликлиника, колледж и школа, а также детские сады, Дом культуры и спортивный комплекс. Отмечается, что непрерывный поток транспорта сказался на качестве дорожного покрытия, в связи с чем было принято решения провести капитальный ремонт.

Известно, что помимо обновления асфальта, по обе стороны проезжей части почти закончили обустройство тротуаров и установку новых систем освещения. Среди прочего, на улице поменяли отрезок ветхой теплотрассы: трубы, колодцы, задвижки и прочую запорную арматуру.

Ранее выяснилось, что в дагестанском Дербенте в 2025 году может заработать канатная дорога. В республике ожидают, что с ее запуском турпоток в город возрастет вдвое. Протяженность канатки составит 2850 метров с пропускной способностью 500 человек в час.