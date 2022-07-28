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Дача известного режиссера сгорела в Подмосковье

Дача российского режиссера Всеволода Мейерхольда сгорела в подмосковной Балашихе

Фото: страница «Балашиха рулит» во «ВКонтакте»

В подмосковной Балашихе сгорела дача, принадлежавшая известному советскому и российскому театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду и его жене, актрисе Зинаиде Райх. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в двухэтажном здании по адресу улица Есенина, дом 3 — в нем Мейерхольд жил с 1926 года до момента ареста. Рядом с домом установлена памятная табличка. Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные сумели ликвидировать возгорание. Ущерб, нанесенный постройке, устанавливается сотрудниками спецслужб.

Ранее из-за пожара, который произошел в соседнем ресторане, пострадала квартира помощницы российского режиссера Константина Богомолова Ольги Росляковой. В момент возгорания она находилась дома, но выбежала на улицу, когда увидела дым. После того как пожар потушили, оказалось, что одну из комнат в квартире Росляковой нужно полностью ремонтировать.

Нина Ташевская
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