«Полезного идиота» в Британии посадили за провоз 126 миллионов долларов в багаже

Главу крупной преступной группировки в Британии приговорили к более 9 годам тюрьмы

Главу одной из крупнейших преступных группировок по отмыванию денег в Великобритании Мохаммеда Али бин Бейата Альфаласи приговорили к девяти годам и семи месяцам тюремного заключения — мужчина предлагал преступным организациям в Британии и странах Европы услуги легализации незаконных доходов. Об этом пишет Bloomberg.

Национальное агентство по преступности сообщило, что Альфаласи организовал вывоз преступных наличных денег на сумму 104 миллионов фунтов стерлингов (более 126 миллионов долларов) из Лондона в Дубай в течение почти двух лет до октября 2020 года. Доставкой контрабанды занималась специальная группа людей, перевозивших наличные на сумму около 500 тысяч фунтов (610 тысяч долларов) в чемоданах. В общей сложности курьеры совершили более 80 рейсов — они путешествовали в бизнес-классе, поскольку такой вид перелета предполагает большую норму провоза багажа. Кроме того, у доставщиков была возможность пройти регистрацию на рейс ближе к времени вылета.

Альфаласи был арестован в 2021 году, а в начале июля 2022 года признал себя виновным. Адвокат преступника Адриан Дарбишир назвал его в некотором роде «полезным идиотом», поскольку расплачиваться за содеянное и сядет в тюрьму он, а не его заказчики. «Он сделал что-то очень плохое и что-то очень глупое, и именно он сейчас в суде с последствиями в размере 100 миллионов фунтов стерлингов», — рассказал он.

Bloomberg отмечает, что Альфаласи организовал одну из самых масштабных криминальных схем отмывания денег для своих клиентов. Деньги, скорее всего, полученные от продажи наркотиков, преступник конвертировал в дирхамы в Дубае. Чтобы не вызывать подозрений, преступники клали в чемоданы, где перевозили наличные пачками, кофейные зерна — их запах не вызывает реакции у специально обученных собак-ищеек. Отмечается, что чемоданы также опрыскивали освежителями воздуха.

В 2021 году британские СМИ обнаружили, что бывший инвестиционный банкир, который был осужден на девять лет тюрьмы из-за причастности к самой крупной попытке мошенничества в Британии на сумму в 72 миллиона фунтов (почти 100 миллионов долларов по актуальному курсу), продолжил карьеру в финансах после заключения. Джагмит Чанна, который пытался красть деньги со счетов в HSBC, абсолютно легально работает с клиентами и инвесторами в фирме, специализирующейся на этой сфере.