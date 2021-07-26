Отсидевший за «изощренное» мошенничество банкир решил заработать на криптовалюте

Бывший инвестиционный банкир, который был осужден на девять лет тюрьмы из-за причастности к самой крупной попытке мошенничества в Британии на сумму в 72 миллиона фунтов (почти 100 миллионов долларов по актуальному курсу), продолжил карьеру в финансах после заключения. Об этом пишет Daily Mail.

Джагмит Чанна, который пытался красть деньги со счетов в HSBC, теперь решил заработать на криптовалютах. Он абсолютно легально работает с клиентами и инвесторами в фирме, специализирующейся на этой сфере. На сайте компании не говорится ничего о его роли в деле, которое судья в 2008 году охарактеризовал как «изощренное криминальное предприятие». Там есть ссылка на профиль Чанны в LinkedIn, где утверждается, что он работал аналитиком в финансовом и банковском секторе в то время, что он сидел в тюрьме.

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Теперь Чанна пользуется именем Джег Сингх и, хотя и скрывает прошлое от клиентов, хвастается своими криминальными успехами, когда набирает персонал, рассказал источник. Бывший заключенный заявляет, что ему удалось уйти с деньгами, хотя это и не так. В его профиле говорится, что он отвечает за контакты с потенциальными инвесторами.

В апреле 2008 года Чанна, которому тогда было 25 лет, использовал пароли коллег и получил доступ к счетам на сумму в 71 632 808 фунтов. Однако затем он совершил техническую ошибку, которая и привела к началу расследования. Сам он заявляет, что его нынешние работодатели знают о его прошлом, а его роль в компании в том, чтобы заниматься программным обеспечением, тогда как с финансами он не связан. Утверждения в резюме на LinkedIn, по его словам, были «ненамеренными», и он пообещал их исправить.