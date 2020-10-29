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Деньги россиян станут больше воровать

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Во второй половине года деньги россиян со счетов в банках станут больше воровать. Рост числа хищений спрогнозировал Центробанк, передает РИА Новости. Регулятор обратил внимание, что сейчас растет число атак с использованием шпионских программ, а хакерские группировки активизировались.

В ЦБ верят, что минимизировать ущерб получится после принятия закона, который позволит регулятору самостоятельно блокировать мошеннические сайты. «Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены», — заключил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Ранее в октябре стало известно, что мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков. Главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банка состоит в том, что представители кредитной организации не должны спрашивать о кодовых словах, одноразовых паролях, значении номера CVV. Кроме того, банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, но мошенникам для этого необходима дополнительная информация.

При этом обезопасить свой номер телефона от попадания в базу данных мошенников никак нельзя. Утечки происходят из банка. Можно приобрести два телефона или две сим-карты — для банков и для всего остального, но и это не станет полноценным решением проблемы.

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