Эксперт дал россиянам советы по переговорам с телефонными мошенниками

Чтобы мошенники сами бросили трубку, нужно брать инициативу в разговоре на себя или сводить диалог в шутку. Такой совет по переговорам с телефонными мошенникам россиянам дал директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, жертвами подобных махинаций в последнее время часто становятся молодые образованные люди. Так, если на другом конце провода представились сотрудником банка, следует бросить трубку и самим перезвонить в банк, порекомендовал Торосян. Можно выбрать и наступательную тактику: начать задавать вопросы, ответы на которые может знать лишь настоящий сотрудник банка.

«Если хорошее воспитание не позволяет это сделать, можно перевести разговор в шутку. Тогда мошенники поймут, что их план раскрыт и прекратят разговор», — добавил эксперт. При этом собеседнику не следует хамить и грубить, потому что это выведет из равновесия только предполагаемую жертву мошенника, уточнил Торосян.

Ранее россиян предостерегли о том, что родственников в телефоне нельзя записывать с указанием имени и степени родства. В случае, если гаджет будет похищен или утерян, семья может стать жертвой мошенников, пояснил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.