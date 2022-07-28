Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Европейская страна начала замораживать купленную россиянами недвижимость

Кабмин Черногории: в стране начали замораживать купленную россиянами недвижимость

Фото: Marko Djurica / Reuters

Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую российским гражданам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте кабинета министров республики.

10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России. Такая мера принята в рамках европейских санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине.

По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше 129 миллионов евро, в том числе 49,46 миллиона евро было вложено в покупку недвижимости.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2022 года россияне охладели к покупке жилья в Черногории — спрос на недвижимость в европейской стране снизился на 12,18 процента относительно аналогичного периода в 2021-м. Среднемесячное число запросов сократилось на 7,85 процента по сравнению с показателями первого полугодия 2021-го.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден поддержал идею обменять Бута на Уилана и Грайнер
Белый дом назвал предположения о заражении Байдена саудитами смехотворными
Швейцарские банки начали копировать друг друга
Поклонники оценили наряды Бритни Спирс словами «найми стилиста»
В Германии предложили запустить «Северный поток-2»
Житель Кузьминок развеял миф о маргинальности района
Европейская страна начала замораживать купленную россиянами недвижимость
США отказались раскрыть детали сделки с Россией по обмену заключенными
В Госдуме захотели запретить одной категории россиян иметь водительские права
США призвали Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.