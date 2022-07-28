Европейская страна начала замораживать купленную россиянами недвижимость

Кабмин Черногории: в стране начали замораживать купленную россиянами недвижимость

Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую российским гражданам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте кабинета министров республики.

10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России. Такая мера принята в рамках европейских санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине.

По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше 129 миллионов евро, в том числе 49,46 миллиона евро было вложено в покупку недвижимости.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2022 года россияне охладели к покупке жилья в Черногории — спрос на недвижимость в европейской стране снизился на 12,18 процента относительно аналогичного периода в 2021-м. Среднемесячное число запросов сократилось на 7,85 процента по сравнению с показателями первого полугодия 2021-го.