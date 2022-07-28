Врач рассказала о связи прослушивания музыки и деменции

Врач Александра Пурига посоветовала слушать музыку для профилактики деменции

Для профилактики деменции нужно слушать музыку, посоветовала спортивный врач Александра Пурига. О связи прослушивания музыки и профилактики старческого слабоумия она рассказала в своем Telegram-канале.

Специалист указала на исследования, доказавшие, что мозг музыканта в среднем большего размера и в нем лучше развиты связи между разными долями. Кроме того, процитировала Пурига опубликованное в научном журнале PLOS One в 2010 году исследование, музыканты обладают превосходной рабочей памятью.

Врач также сослалась на еще одну научную работу — статью ученых Канзасского университета, пришедших к выводу, что мозг музыкантов дольше остается здоровым. «Так что если не хотите раньше времени впасть в маразм — слушайте музыку», — пожелала своим подписчикам она.

Ранее Пурига рассказала, что сельдерей может предотвратить развитие диабета второго типа. Она указала на то, что этот овощ — богатый источник кальция, магния, железа, калия и цинка.