Врач рассказала о неожиданной пользе сельдерея для здоровья

Врач Пурига: сельдерей может предотвратить развитие диабета второго типа

Сельдерей может предотвратить развитие диабета второго типа, считает кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига. О неожиданной пользе этого овоща для здоровья она рассказала в своем Telegram-канале «KCH-Health».

«Сельдерей — богатый источник кальция, магния, железа, калия и цинка. Растение богато селиненом, лимоненом, щавелевой кислотой, флавоноидами, фуранокумаринами», — сообщила врач. По ее словам, этот овощ особенно полезен для костей. «В одной столовой ложке семян сельдерея 12 процентов суточной нормы кальция, а в корнеплоде — десять процентов. Витамин К в составе помогает усвоению кальция», — объяснила Пурига.

Включая сельдерей в рацион, считает врач, можно предотвратить сердечные заболевания и снизить риск развития диабета второго типа. Однако с сельдереем стоит быть осторожнее: он является сильным аллергеном, поэтому в меню его нужно вводить постепенно. «Продукт содержит много натрия (примерно шесть процентов от суточной нормы), употребление которого в больших количествах повышает артериальное давление, особенно у чувствительных к соли людей», — предупредила врач.

В заключение она перечислила правила хранения этого овоща. «Чтобы сохранить полезные свойства сельдерея оберните продукт алюминиевой фольгой и положите в холодильник. Так его можно хранить до 10 дней», — резюмировала медик.

До этого Александра Пурига рассказала о пользе ярких фруктов при депрессии. По ее словам, в ярких фруктах и овощах содержатся каротиноиды — растительные пигменты, которые сокращают воспалительные процессы в организме.