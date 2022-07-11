Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач рассказала о пользе ярких фруктов при депрессии

Врач Пурига: яркие фрукты и овощи в рационе могут снизить риск развития депрессии

Фото: Karthika Ambattu / Unsplash

Яркие фрукты в рационе могут снизить риск развития депрессии, полагает спортивный врач Александра Пурига. О неожиданной пользе ярких плодов она рассказала в Telegram-канале «KCH-Health».

Пурига отмечает, что некоторые исследования выявили связь между воспалением кишечника и депрессивными расстройствами. Между тем, в ярких фруктах и овощах содержатся каротиноиды — растительные пигменты, которые не только делают плоды ярче, но и сокращают воспалительные процессы в организме.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

По ее мнению, за счет употребления в пищу плодов с каротиноидами можно справиться с воспалительными процессами в кишечнике, а это может улучшить самочувствие людей с депрессивными расстройствами.

«Каротиноиды подавляют выработку цитокинов (молекул, которые помогают клеткам формировать иммунный ответ на различные возбудители), то есть борются с воспалением не только в кишечнике, но и в головном мозге», — объясняет она.

До этого диетолог Елена Соломатина перечислила подходящие для питания в жару продукты. По ее словам, фрукты, вроде апельсинов и лайма, помогут охладиться в жаркую погоду.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал
Семилетний мальчик поймал крупную рыбу и установил мировой рекорд
Молодой россиянин убил бывшего одноклассника кухонным ножом во время ссоры
Умер звезда вестернов Л. К. Джонс
Доктор Мясников предупредил об опасности понедельников
Российские мужчины назвали отталкивающие детали в женской внешности
Собчак высказалась о предложении полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России
Повар-тиктокер перечислил эффективные способы экономить продукты
В России проведут распродажу жилья по старым ценам
Любителям статей облегчат жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.