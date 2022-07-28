Россиянам назвали способ не переплачивать за воду

Россиянам посоветовали принимать душ вместо ванны, чтобы экономить воду

Чтобы сэкономить на потреблении воды, следует изменить бытовые привычки и принимать душ вместо ванны. Способ не переплачивать за водоснабжение россиянам назвал начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий, сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, если счетчики работают исправно, то воду нужно включать только в случае необходимости. Стирать вещи лучше при полной загрузке машины и принимать душ, что позволит каждый день сохранить от 5 до 100 литров воды. Жильцам также посоветовали установить аэраторы, которые разбивают струю воды на пузырьки воздуха, тем самым уменьшая напор.

В случае планового отключения горячей воды специалист рекомендовал отключить ее стояк, чтобы позже не столкнуться с перерасчетом оплаты. Ради экономии собственникам не стоит устанавливать приборы для отмотки показаний. Это может привести к увеличению объемов неучтенных ресурсов. Кроме того, подобный метод считается незаконным и грозит штрафом.

Ранее эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства, юрист Евгения Юнисова назвала способы, как россиянам сэкономить на коммунальных услугах. Она посоветовала поставить счетчики горячего и холодного водоснабжения, а также заменить старые приборы на новые, поскольку они потребляют значительно меньше электроэнергии.