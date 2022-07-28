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В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну

В ООН выступили против заявлений Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заявления со стороны лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие являются неприемлемыми. Против подобной риторики председателя КНДР выступил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге организации, сообщает РИА Новости.

«Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия, и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова», — отреагировал представитель ООН на слова Ким Чен Ына.

Ранее лидер Северной Кореи выступил с официальным заявлением по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны (1950-1953). В нем он заявил о готовности начать ответную войну с применением стратегических ядерных вооружений в случае попытки напасть на КНДР.

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Виктория Кондратьева
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