Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Рената Литвинова порадовала фанатов снимком в облегающем комбинезоне

Актриса Рената Литвинова порадовала фанатов снимком в облегающем комбинезоне Balenciaga

Фото: Telegram-канал Ренаты Литвиновой

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились в ее личном Telegram-канале.

55-летняя знаменитость, которая на данный момент находится в Париже, снялась на улицах города в облегающем комбинезоне черного цвета испанского бренда Balenciaga. На размещенном кадре она позирует с бокалом и серебристой сумкой той же марки в руках. При этом ее образ дополняют солнцезащитные очки, серьги и ожерелье.

«Пыталась произвести легкое впечатление. И, кстати, произвела», — подписала артистка пост, который набрал более 20 тысяч просмотров в мессенджере. Поклонники, в свою очередь, восхитились фигурой Литвиновой в комментариях. «Прекрасна», «Просто вау», «Браво, Рената!», «Какая шикарная фигура», «Красотка как и всегда», «Обожаю вас», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Литвинова стала моделью на показе Balenciaga в Париже. Знаменитость появилась на подиуме в рамках Недели моды в монохромном наряде черного цвета. Так, артистка представила платье длины миди, оформленное перьями, а также колготки и туфли на высоких каблуках. Образ звезды дополняли уложенные волнами волосы и макияж в коричневой гамме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об отчаянии США из-за неспособности изолировать Москву
Звезда сериала «Молодежка» назвала преимущество Москвы перед Парижем
Российский адвокат пойдет под суд за миллионное мошенничество
Рената Литвинова порадовала фанатов снимком в облегающем комбинезоне
Черноморский флот завоевал господство в Азовском море
Самый богатый человек Украины потерял более половины своего состояния
Apple изобрела перчатку виртуальной реальности
Володин привел подробности о рассмотрении проекта о запрете пропаганды ЛГБТ
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
В Госдуме предостерегли украинскую армию от контрнаступления на Херсон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.