Актриса Рената Литвинова порадовала фанатов снимком в облегающем комбинезоне Balenciaga

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились в ее личном Telegram-канале.

55-летняя знаменитость, которая на данный момент находится в Париже, снялась на улицах города в облегающем комбинезоне черного цвета испанского бренда Balenciaga. На размещенном кадре она позирует с бокалом и серебристой сумкой той же марки в руках. При этом ее образ дополняют солнцезащитные очки, серьги и ожерелье.

«Пыталась произвести легкое впечатление. И, кстати, произвела», — подписала артистка пост, который набрал более 20 тысяч просмотров в мессенджере. Поклонники, в свою очередь, восхитились фигурой Литвиновой в комментариях. «Прекрасна», «Просто вау», «Браво, Рената!», «Какая шикарная фигура», «Красотка как и всегда», «Обожаю вас», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Литвинова стала моделью на показе Balenciaga в Париже. Знаменитость появилась на подиуме в рамках Недели моды в монохромном наряде черного цвета. Так, артистка представила платье длины миди, оформленное перьями, а также колготки и туфли на высоких каблуках. Образ звезды дополняли уложенные волнами волосы и макияж в коричневой гамме.