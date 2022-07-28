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Байден обсудил с Си Цзиньпином российскую военную спецоперацию

Байден и Си Цзиньпин обсудили российскую военную спецоперацию на Украине

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили российскую военную спецоперацию на Украине, а также вопросы дальнейшего развития ситуации вокруг нее, сообщает ТАСС.

«Что касается России и Украины, я бы сказала, что два лидера обменялись мнениями о том, как обстоят дела в отношении конфликта, а также о том, что их беспокоит в плане возможного развития событий», — заявила на специальном брифинге представитель администрации США высокого ранга.

Ранее заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич обвинил Киев в том, что он продолжает использовать портовую инфраструктуру в военных целях. По его словам, значительная часть прибрежных вод заминирована. Он призвал Украину обеспечивать безопасность судов в контролируемых ею территориальных водах.

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Марина Совина
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