Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Литвы вручил Зеленскому высшую награду страны

Президент Литвы Науседа вручил Зеленскому орден литовского князя Витовта Великого

Фото: @GitanasNauseda

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде Украины и вручил президенту страны Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы — орден Витовта Великого. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы — орден князя Витовта Великого. Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу», — написал Гончаренко.

Накануне советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что Украине для победы над «русским миром» необходимо переписать историю Второй мировой войны. По его словам, отказ Киева от работы над новой версией истории был глобальной ошибкой, которая негативно повлияла на государство и граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Шлеменко ответил оскорбившему россиян американскому бойцу UFC
В ООН назвали дату вывоза зерна из порта Украины
В работе нейронов мозга увидели аналог алгоритма машинного обучения
Сотрудники ФСБ задержали российского полицейского за взятку
Американский военный покончил с собой в Литве
На Украине предложили ввести экзамен по истории для получения гражданства
Эстония прекратила выдавать россиянам учебные визы и временный вид на жительство
Юрист назвала последовательным наложение штрафа на иностранных IT-гигантов
Жена Виктора Бута заявила об информационных спекуляциях вокруг его обмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.