Президент Литвы вручил Зеленскому высшую награду страны

Президент Литвы Науседа вручил Зеленскому орден литовского князя Витовта Великого

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде Украины и вручил президенту страны Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы — орден Витовта Великого. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы — орден князя Витовта Великого. Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу», — написал Гончаренко.

Накануне советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что Украине для победы над «русским миром» необходимо переписать историю Второй мировой войны. По его словам, отказ Киева от работы над новой версией истории был глобальной ошибкой, которая негативно повлияла на государство и граждан.