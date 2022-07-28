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На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны

Советник главы МВД Украины Денисенко призвал переписать историю для победы над Россией

Фото: РИА Новости

Украине для победы над «русским миром» необходимо переписать историю Второй мировой войны. О такой нужде заявил советник главы МВД республики Вадим Денисенко, пишет РИА Новости.

По его словам, отказ Киева от работы над новой версией истории был глобальной ошибкой, которая негативно повлияла на государство и граждан. «Мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю», — счел Денисенко.

Он также предложил украинскому руководству написать «новую историю городов и сел», упомянув, что написанная во времена СССР история морально устарела.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну единственной законной наследницей Киевской Руси. Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, княгиню Ольгу, Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого он включил в перечень украинских правителей.

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Алевтина Запольская
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