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В Совбезе пообещали симметричный ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО

Медведев обещал симметричный ответ на расширение инфраструктуры НАТО в Скандинавии

Фото: Cai Yang / Global Look Press

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции в случае их вступления в альянс. Его слова приводит ТАСС.

В ходе пресс-подхода после совещания по обеспечению безопасности российских северо-западных рубежей Медведев отметил, что скандинавские страны могут выбрать разное направление движения внутри Североатлантического альянса.

«Или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», — подчеркнул зампредседателя.

Ранее в Совбезе сообщили, что НАТО наращивает усилия по созданию непосредственных военных угроз России. По данным ведомства, мадридский саммит снова продемонстрировал, что альянс остается механизмом навязывания интересов США западным странам.

4 июля НАТО официально признало Россию своей главной угрозой. Согласно новой концепции, цель России — дестабилизировать государства на востоке и юге от стран-участников Североатлантического альянса.

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Варвара Кошечкина
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