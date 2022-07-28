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В ВСУ назвали коллаборационизм предтечей украинской государственности

Офицер 112-й бригады теробороны ВСУ заявил, что Киев обязан независимости коллаборантам

Фото: AP

Предтечей и одной из основ украинской государственности является провозглашение независимости страны нацистскими коллаборационистами в 1941 году. Об этом заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ковалев, пишет РИА Новости.

Речь идет об «Акте провозглашения украинской государственности» от 30 июня 1941 года. Он был подписан во Львове на Законодательном собрании Западноукраинских земель, созванном Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Современные националисты называют эту дату началом вооруженной борьбы против Красной армии.

«Нововосстающее Украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире», — оглашалось в тексте документа.

Ковалев заявил, считает это событие важнейшим в украинской истории наряду с крещением Руси.

«В истории Украины было несколько дат, которые можно называть днем независимости или восстановления независимости. В первую очередь, восстановление нашей независимости в начале XX столетия, 22 января 1918 года, 15 марта 1938 года, когда была провозглашена независимость карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года», — рассказал офицер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну единственной законной наследницей Киевской Руси. Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, княгиню Ольгу, Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого он включил в перечень украинских правителей.

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Алевтина Запольская
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