В нацпарке в Приморье впервые пройдет «Леопардовый» фестиваль

В нацпарке в Приморье 29 июля пройдет «ЛеоФест» с выставками и кинопоказами

В нацпарке «Земле леопарда» в Приморье впервые пройдет двухдневный фестиваль «ЛеоФест». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу особо охраняемой природной территории.

Отмечается, что праздник, который начнется в селе Барабаш в пятницу, 29 июля, приурочен к 100-летию старейшего в Приморье заповедника «Кедровая падь» и 150-летию со дня рождения первопроходца и исследователя южного Приморья Владимира Арсеньева.

В течение двух дней фестиваля жители и гости региона смогут посетить несколько выставок и экскурсий, побывать на ряде кинопоказов, попробовать блюда дальневосточной кухни, а также увидеть концерт и фаер-шоу.

Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, в ходе которых они смогут узнать у ученых, как проводится фотомониторинг, посмотреть на технику, которую используют инспекторы заповедника и узнать больше деталей о их работе.

Ранее в июле сообщалось, что в Приморье началось цветение лотосов Комарова — цветы уже распустились на нескольких водоемах региона. Так, краснокнижные цветы уже можно увидеть на озере Карасином в районе Артемовской теплоэлектростанции, а также на небольшом водоеме у трассы, ведущей к аэропорту, под Владивостоком.