Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В нацпарке в Приморье впервые пройдет «Леопардовый» фестиваль

В нацпарке в Приморье 29 июля пройдет «ЛеоФест» с выставками и кинопоказами

Фото: Bob Brewer / Unsplash

В нацпарке «Земле леопарда» в Приморье впервые пройдет двухдневный фестиваль «ЛеоФест». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу особо охраняемой природной территории.

Отмечается, что праздник, который начнется в селе Барабаш в пятницу, 29 июля, приурочен к 100-летию старейшего в Приморье заповедника «Кедровая падь» и 150-летию со дня рождения первопроходца и исследователя южного Приморья Владимира Арсеньева.

В течение двух дней фестиваля жители и гости региона смогут посетить несколько выставок и экскурсий, побывать на ряде кинопоказов, попробовать блюда дальневосточной кухни, а также увидеть концерт и фаер-шоу.

Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, в ходе которых они смогут узнать у ученых, как проводится фотомониторинг, посмотреть на технику, которую используют инспекторы заповедника и узнать больше деталей о их работе.

Ранее в июле сообщалось, что в Приморье началось цветение лотосов Комарова — цветы уже распустились на нескольких водоемах региона. Так, краснокнижные цветы уже можно увидеть на озере Карасином в районе Артемовской теплоэлектростанции, а также на небольшом водоеме у трассы, ведущей к аэропорту, под Владивостоком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Запад призвали вернуться к диалогу с Россией
Россиянин удалил два зуба и оказался прикован к постели
Россиянин с двумя ножами напал на пытавшихся отбить у него заложника силовиков
В ЛНР оценили возможность возобновления работы Углегорской ТЭС
Ненужное жилье предложили передать некоторым категориям россиян
Роспотребнадзор назвал условие для возвращения коронавирусных мер
Стиль одежды из 1990-х годов стал новым модным трендом
Евросоюз обвинил Лаврова в распространении лжи
Чешский хоккеист оценил переход в СКА после предложения посадить его в тюрьму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.