Знаменитостей призвали отказаться от частных самолетов в связи с изменением климата

Знаменитостей призвали отказаться от полетов на личных джетах. Об этом пишет издание Mirror.

По словам журналистов, известные люди не заботятся о глобальных проблемах окружающей среди, в частности, об изменении климата. В связи с этим они регулярно используют частную авиацию для кратковременных полетов. По этой причине наиболее часто критике подвергаются такие личности, как безнесвуман Кайли Дженнер, актер Марк Уолберг, а также кинозвезда Аманда Холден. Последняя оказалась в центре скандала после того, как прилетела на личном самолете из Лондона на Сицилию, в то время как Европа была охвачена спровоцированными аномальной жарой пожарами.

Утверждается, что один джет выбрасывает в атмосферу две тонны углекислого газа ежечасно, в то время как углеродный след традиционного британского домохозяйства составляет 2,7 тонны за год. Таким образом, след от перелета из Лондона на Сицилию насчитывает около шести тонн парниковых газов.

Ранее в июле бизнесвумен Кайли Дженнер обругали в сети за 17-минутный полет на личном джете из города Камарильо в Ван-Найс, расположенный в штате Калифорния. Утверждается, что данное расстояние можно преодолеть на автомобиле за 45 минут.