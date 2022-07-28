В Германии отказались гордиться поставками оружия Киеву

Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал не гордиться поставками оружия Украине

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в условиях ведущихся на Украине на сегодняшний день боевых действий Берлин не может оставаться в стороне, не поддерживая Киев поставками вооружений. Однако он отказался гордиться тем, что Германия вынуждена это делать, сообщает ТАСС.

Министр назвал поддержку Киева важным решением для Берлина, но призвал не забывать, что из-за оружия погибают люди, подчеркнув, что не стоит гордиться тем, что приходится направлять Украине вооружения. По его словам, данное решение Германии является «амбивалентным с точки зрения морали».

Ранее Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины в том, что они размещают реактивные системы залпового огня и артиллерию на предприятиях в Донецкой народной республике, чтобы вызвать ответный огонь российских войск.