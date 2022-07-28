Минобороны обвинило Украину в размещении РСЗО на предприятиях ДНР

МО: ВСУ размещают РСЗО на предприятиях ДНР, чтобы вызвать ответный огонь российских войск

Минобороны обвинило Вооруженные силы Украины в том, что они размещают реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию на предприятиях в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы вызвать ответный огонь российских войск. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные разместили РСЗО на территории сельскохозяйственного предприятия в Новодмитровке, откуда систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России.

Мизинцев добавил, что подразделения ВСУ дислоцировались в жилых домах по улице Волшебная в Кривом Роге, там же они устроили склады оружия и боеприпасов, эвакуация мирного населения не производилась.

В Днепре на территории индустриального училища и в здании национального университета разместились подразделения территориальной обороны, указал генерал. По его словам, местных жителей в близлежащих домах также умышленно не эвакуировали.

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские военные заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области. По данным российского Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют взорвать объекты и обвинить российских военных в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

