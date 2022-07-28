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Миру предсказали рекордный за всю историю спрос на уголь

МЭА предсказало рекордный за всю историю спрос на уголь

Фото: Shutterstock

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе прогнозирует рост спроса на уголь в этом году до исторического максимума.

МЭА предсказывает, что мировое потребление угля в 2022 году увеличится на 0,7 процента — до восьми миллиардов тонн при условии, что китайская экономика восстановится во второй половине года. Этот показатель соответствует рекорду, установленному в 2013 году, а в следующем году спрос на уголь, вероятно, еще больше увеличится, достигнув нового исторического максимума, считают эксперты.

В 2021 году мировое потребление угля увеличилось примерно на 6 процентов. Ожидается, что в 2022 году потребление угля в Евросоюзе (ЕС) вырастет на 7 процентов по сравнению с прошлогодним скачком в 14 процентов. ЕС в мае этого года резко увеличил закупки российского угля на 80 процентов по отношению к апрелю.

Ранее сообщалось, что Китай ускоряет выдачу разрешений на строительство новых угольных электростанций. Страна решила усилить свою зависимость от этого топлива на фоне растущих рисков нехватки электроэнергии.

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Платон Щукин
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