Европа резко нарастила закупки российского угля

Eurostat: Европа нарастила закупки российского угля на 80 процентов

ЕС в мае резко увеличил закупки российского угля на 80 процентов по отношению к апрелю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Eurostat.

Европа в мае получила 4,7 миллиона тонн угля стоимостью 1,1 миллиарда евро против 2,6 миллиона тонн на 700 миллионов евро в апреле. Почти половину объема купили Нидерланды (2,2 миллиона тонн, рост по сравнению с апрелем в четыре раза). Польша приобрела 19,2 тысячи тонн, сократив импорт на 95 процентов. До этого страна была крупным импортером российского угля.

Если раньше уголь в регион поступал в основном по железной дороге, то теперь преимущественно морским путем. До санкций на Россию приходилось 65 процентов импортных поставок в ЕС, заместить такие объемы очень трудно, отмечает издание. Единственной страной, значительно нарастившей экспорт в Европу, стала ЮАР (на 197 процентов).

Существенный рост российского импорта показала Индия. В июне она приобрела 1,1 миллиона тонн, в мае — 836 тысяч тонн. В целом экспорт российского угля за первое полугодие составил 108,7 миллиона тонн, что на 4 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее в Польше признали дефицит угля из-за введения эмбарго на поставки из России. Эмбарго начнет действовать с конца лета 2022 года. Сейчас импорт угля в европейские страны достигает восьми миллиардов евро в год. Уголь станет первым видом энергоносителей, импорт которого в ЕС полностью запретят.