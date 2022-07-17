В Польше признали дефицит угля из-за введения эмбарго на поставки из России

Премьер Польши Моравецкий признал проблему с доступностью покупки угля в стране

Рядовые потребители Польши в ближайшее время могут столкнуться с проблемой доступностью покупки угля в стране из-за разразившегося дефицита ресурса после введения эмбарго на поставки из России. Это признал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщают РИА Новости.

«Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать. Подобные проблемы из других частей страны тоже доходят до меня, что на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале», — сказал Моравецкий.

Для борьбы с угольным кризисом президент Польши Анджей Дуда подписал закон о выплате компенсаций компаниям, которые будут продавать уголь частным потребителям не дороже 996 злотых за тонну.

О высокой вероятности энергетического коллапса в Польше из-за эмбарго на российский уголь заявляли еще в конце апреля этого года. «Дорогой уголь ударит в основном по беднейшим слоям населения. В зоне риска — мелкие фермеры и другие сельские жители, в том числе пенсионеры и люди с самым низким доходом. Это приведет к увеличению масштабов так называемой энергетической бедности в Польше», — заявила обозреватель издания Money.pl Агнешка Зелинска.

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