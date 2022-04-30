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Польше предсказали масштабную бедность после эмбарго на российский уголь

Money.pl: Польшу ждет масштабная энергетическая бедность из-за эмбарго на российский уголь

Фото: Pixabay

Обозреватель издания Money.pl Агнешка Зелинска предсказала Польше масштабную энергетическую бедность из-за введения эмбарго на российский уголь. По ее словам, прекращение поставок этого вида топлива станет серьезной проблемой для села.

Отмечается, что в прошлом году цены на уголь уже достигли рекордного уровня, а после введения эмбарго станут еще выше, также возникнут проблемы с доступностью. Для бытового отопления уголь становится дефицитным, население скупает его, опасаясь перебоев.

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«Дорогой уголь ударит в основном по беднейшим слоям населения. В зоне риска — мелкие фермеры и другие сельские жители, в том числе пенсионеры и люди с самым низким доходом. Это приведет к увеличению масштабов так называемой энергетической бедности в Польше», — заявила обозреватель.

Она привела мнение президента Национального совета сельскохозяйственных палат Виктора Шмулевича. Тот отметил, что углем отапливаются не только дома, но и теплицы, курятники, поскольку это топливо дешевле и доступнее газа. Многие фермеры, по его словам, не имеют альтернативы и испытывают значительные трудности.

Автор статьи заключила, что согласно анализу Института структурных исследований, проблема энергетической бедности в настоящее время затрагивает около 4,6 миллиона поляков.

27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу после того, как страны отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. При этом уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский утверждал, что в стране не будет дефицита топлива.

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Марина Совина
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