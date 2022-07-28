Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Слухи об эмиграции звезды Comedy Club опровергли

Представитель жены юмориста Александра Реввы опроверг сообщения о его эмиграции в Испанию
Александр Ревва

Александр Ревва. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Представитель жены актера и резидента юмористического шоу Comedy Club Александра Реввы опроверг слухи об эмиграции юмориста в Испанию. Об этом сообщает агентство РИА Новости

«Никто никуда не переехал. Мы не комментируем», — сказал он. Представитель звезды Comedy Club не уточнил деталей.

28 июля журналистка Алена Жигалова в выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» заявила, что Ревва после начала спецоперации на Украине якобы уехал в Испанию. «Многие спрашивали, куда пропал Александр Ревва. Артур Пирожков. Ну нет больше Пирожкова. Он, оказывается, уехал в Испанию. Точнее, сбежал», — сказала Жигалова. Журналистка также заявила, что комик лишился всей недвижимости в России.

Ранее стало известно, что жена Реввы Анжелика купила квартиру в высотном жилом комплексе Neva Towers на территории столичного делового центра «Москва-Сити». Ревва стала владелицей объекта еще в конце июня. Жилье занимает почти 250 квадратных метров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Австрия объявила о снижении зависимости от российского газа
Подруга решила перещеголять невесту и появилась на ее свадьбе в белом платье
Дерматолог объяснила опасность мытья головы при высокой температуре
Акции производителя искусственного мяса рухнули из-за решения «Макдоналдса»
Слухи об эмиграции звезды Comedy Club опровергли
Европейский депозитарий нашел замену банку попавшего под санкции миллиардера
На Украине не согласились с российской трактовкой соглашения о вывозе зерна
Арестованная в России баскетболистка Грайнер попала на обложку TIME
В США обеспокоились масштабной скупкой земель китайцами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.