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Жена Реввы стала соседкой директора Black Star

Жена актера Александра Реввы Анжелика купила квартиру в «Москва-Сити»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жена актера и резидента юмористического шоу Comedy Club Александра Реввы Анжелика купила квартиру в cтоличном деловом центре «Москва-Сити». По соседству квартирой владеет исполнительный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу. Об этом сообщает издание Msk1.Ru.

По информации издания, квартира находится на 57-м этаже высотного жилого комплекса Neva Towers. Ревва стала владелицей объекта в конце июня 2022 года. Жилье занимает почти 250 квадратных метров.

На данный момент неизвестно, сколько жена актера потратила на квартиру, однако «квадрат» в башне оценивается в 650-700 тысяч рублей. Что касается Курьянова, то ему принадлежит квартира на 74-м этаже здания. Он купил ее два года назад.

Ранее в мае Павел Воля показал свою квартиру во Владивостоке, где планирует останавливаться во время гастролей, и отметил, что будет жить по соседству со знаменитыми коллегами, среди которых Михаил Галустян и Александр Ревва. Внутри помещения есть кухня-гостиная и две спальни.

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