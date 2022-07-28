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В России задумались о введении нового денежного сбора для туристов

«Ъ»: в Госдуме предложили ввести курортный сбор по всей России

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В России задумались о введении нового дополнительного сбора, который хотят взимать с путешественников во время отдыха в стране. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Так, комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры выступил с инициативой распространения курортного сбора, введенного в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, по всей России. Депутаты разработали соответствующий законопроект и направили его в регионы. В настоящее время предложением заинтересовались 18 субъектов страны, отметил член комитета Алексей Черняк.

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Согласно предлагаемым нововведениям, речь идет о фиксированном сборе в размере 100 рублей в сутки, который будет взиматься с отдыхающих со второго дня проживания в отелях. При этом правило «вторых суток» не будет распространяться на тех, кто приезжает в регион с деловыми целями.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, сами по себе подобные платежи не выступают фактором отказа туристов от поездки в тот или иной регион, однако влияют на имидж отельеров. «Оформление курортного сбора затягивает процесс заселения, это приводит к очередям в пиковые часы, у туристов возникает чувство раздражения», — пояснил он.

Ранее в июне стало известно, что с начала 2023 года Абхазия отменит курортный сбор — парламент республики принял соответствующий законопроект в первом чтении. Отмечается, что в настоящее время сбор для иностранных граждан, которые находятся в Абхазии больше трех дней, составляет 30 рублей. 

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Валентина Процкова
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