Жена владельца похоронных бюро вколола ботокс на камеру

Виктория Шелягова вколола ботокс в лоб, нос и губы и сняла весь процесс на камеру

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория вколола ботокс и сняла весь процесс на камеру. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Светская львица поделилась кадрами с процедуры введения ботокса. Отмечается, что ей данную манипуляцию провел пластический хирург из Франции Бернар Айот. «Ботокс — наше все. Так, мы и начали с ботокса в лоб», — подписала публикацию Шелягина и пояснила, что в этот раз впервые решилась на уколы в нос.

Кроме того, по словам знаменитости, она также захотела проделать названную процедуру на губах. «Ну, и до губ чуть со лба добрались, до контура. Не увеличение», — уточнила она.

Поклонники поблагодарили Шелягову за честность, о чем начали писать ей в комментариях. «Пока Белла Хадид скрывает свою ринопластику и эндоскопический лифтинг лба, Виктория, одна из немногих, кто имеет смелость делиться своими бьюти-секретами», «Виктория, нет предела совершенства! Все естественно», «Спасибо, что делитесь этим так откровенно», — высказывались они.

В августе 2021 года Виктория Шелягова посетила показ модного дома Dolce & Gabbana в Венеции и привлекла внимание итальянского дизайнера. Женщина опубликовала видео в своих соцсетях, на котором общается с одним из глав люксового бренда — Стефано Габбана. На размещенных кадрах видно, что светская львица надела на мероприятие платье черного цвета с юбкой-пачкой и белый кокошник, который украшен стразами и крупными жемчужными бусинами. В ролике дизайнер похвалил ее образ.