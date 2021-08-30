Кокошник жены владельца похоронных бюро привлек внимание главы Dolce & Gabbana

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория посетила показ модного дома Dolce & Gabbana в Венеции и привлекла внимание итальянского дизайнера. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

Она опубликовала видео, на котором общается с одним из глав люксового бренда — Стефано Габбана. На размещенных кадрах видно, что Шелягова надела на мероприятие платье черного цвета с юбкой-пачкой и белый кокошник, который украшен стразами и крупными жемчужными бусинами. В ролике дизайнер похвалил ее образ.

Публикация Шеляговой набрала более 78 тысяч просмотров, подписчики согласились с мнением Габбана в комментариях под постом. «Лучшая», «Моя королева», «Браво, Виктория!», «Вы — женщина с большой буквы! Восхищаюсь вами», «Нереально красивый аксессуар», «Просто вау», «Очень круто в реальности видеть такое убранство в наше время!» — высказывались они.

В ноябре 2020 года ушанку с Красной площади сочли трендом благодаря жене владельца похоронных бюро. Она снялась на Никольской улице в бежевом пуховике и синей шапке, которая продается в сувенирных магазинах в центре Москвы.