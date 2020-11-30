Ушанку с Красной площади сочли трендом благодаря жене владельца похоронных бюро

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория сфотографировалась в яркой шапке-ушанке, которую ее поклонники сочли новым модным трендом. Снимок и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

На кадре Шелягова позирует на Никольской улице в бежевом пуховике и синей шапке, которая продается в сувенирных магазинах в центре Москвы и, в частности на Красной площади. В тон головному убору она подобрала перчатки и водолазку. «Москва и гости Столицы», — гласит описание поста, который набрал более 10 тысяч лайков.

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Подписчики похвалили стиль Шеляговой в комментариях. «Виктория, ну вы королева эпатажа. Красота такая», «Сейчас все кинутся покупать такие шапки на Красной площади», «А вы не знали, что диктуете моду? Сочетаете, казалось, несочетаемое, и всегда в тему», «Вы как всегда в российском тренде», «Шикарный образ», «Очень красивые цвета в одежде и шикарная женщина!», «Шапка-ушанка зачетная, со вкусом!» — высказались они.

В январе российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Dsquared2, во время которого прошлась по подиуму в шапке-ушанке. Она представила короткий белый топ, джинсы с прорезями и объемное кожаном пальто. Образ девушки дополнила крупная ушанка с рыжим мехом.