Звезда сериала «Молодежка» назвала преимущество Москвы перед Парижем

Актриса Стежко назвала инфраструктуру для детей преимуществом Москвы перед Парижем

Российская актриса, звезда сериала «Молодежка» Анастасия Стежко рассказала, что в сравнении с Парижем в Москве лучше обстоят дела с инфраструктурой для детей. Она назвала преимущество российской столицы перед французской в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора актриса сравнила Москву с другими мировыми столицами. По ее словам, в российском городе выше уровень сервиса и обслуживания. Стежко отметила, что по Москве удобно перемещаться с ребенком, также в городе созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

«Еще Москва невероятно чистый город: нигде нельзя встретить даже бумажку на улице. В Москве все создано для комфорта. За последние пять лет все сильно изменилось, разница гигантская. На мой взгляд, по сравнению с тем же Парижем инфраструктура в Москве для жизни с ребенком в разы комфортнее. В каждом дворе есть площадка, во многих местах приспособлены переходы, въезды в магазины», — поделилась актриса.

Ранее российский актер Никита Ефремов заявил, что в сравнении с мировыми столицами в Москве удобнее метро. Актер положительно отозвался о метрополитене Москвы, однако отметил, что в Нью-Йорке лучше обстоят дела с инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями.