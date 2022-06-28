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Сын Ефремова назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Актер Никита Ефремов заявил, что в метро Москвы удобнее, чем в других мировых столицах

Фото: Ekaterina Tsvetkova / globallookpress.com

Российский актер Никита Ефремов заявил, что в сравнении с мировыми столицами в Москве удобнее метро. Преимущество российского города перед другими артист назвал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Актер положительно отозвался о метрополитене Москвы, однако отметил, что в Нью-Йорке лучше обстоят дела с инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями. «В Москве это стало появляться, но недостаточно. Лондон — велосипедный город, Москве это не очень подходит по погоде», — высказался сын актера Михаила Ефремова.

По словам артиста, за последнее десятилетие из Москвы ушло спокойствие, и она, как мегаполис, «забизнесилась». Среди отличительных черт ее жителей Ефремов выделил стремление к работе. «Слишком много какой-то денежной бизнес-гонки, мало спокойствия, простого наслаждения жизнью», — пояснил актер.

Ранее российская актриса и режиссер Светлана Дружинина назвала москвичей самыми большими оптимистами. Среди их отличительных качеств она также выделила целенаправленность, добавив, что родилась в Москве и ей легко находить общий язык с ее жителями.

Нина Ташевская
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