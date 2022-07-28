Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Директора крымского парка «Тайган» осудили за откушенный тигром палец

Директору крымского парка «Тайган» дали срок за откушенный тигром палец
Олег Зубков

Олег Зубков. Кадр: Олег Зубков - ЧЕЛОВЕК ЛЕВ Oleg Zubkov - LION MAN / YouTube

Директору крымского парка «Тайган» дали срок за то, что в его учреждении тигр откусил палец годовалому ребенку — его осудили на два года и три месяца колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 28 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным СКР, в сентябре 2021 года на территории парка львов «Тайган» женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, подошла близко к сетке вольера. В какой-то момент тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу. Медикам позже пришлось ампутировать оставшуюся часть пальца.

В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие причастность подсудимого в совершении преступления: допрошены свидетели, их показания были проверены месте происшествия. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенку причинен вред здоровью средней тяжести. В итоге фигурант признан виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет». Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ягуар напал на сотрудника российского парка хищников «Тайган» в Крыму во время проведения кормления. В результате нападения сотрудник получил ранение левого предплечья. Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Госдуме попросили ФСБ проверить поездки Кудрина в Израиль
Дэвид Линч посоветовал Зеленскому устроить виртуальный ужин с Путиным
Российский уролог подделал диагноз заключенному и попал в СИЗО
Прическа Ким Кардашьян стала модным трендом
Лайфхак по экономии на мобильной связи в поездках восхитил пользователей сети
В США высказались об опасности российских киберугроз
Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября
Агрессивный дельфин укусил десять человек
В Госдуме назвали заморозку недвижимости россиян в Черногории воровством
Российского министра застыдили за фото с полуобнаженной девушкой в соцсетях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.