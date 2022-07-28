Врач перечислила опасности тренировок в жаркую погоду

Терапевт Просянникова: тренировки летом могут привести к обезвоживанию

Тренировки летом могут привести к обезвоживанию и тепловому удару, уверена врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Наталья Просянникова. Опасности физических нагрузок в жаркую погоду она перечислила в пресс-релизе, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По словам врача, летом многие занимаются спортом на открытом воздухе, а не в тренажерном зале, и даже не подозревают, какими опасностями это может грозить.

В первую очередь, Просянникова посоветовала избегать интенсивных спортивных нагрузок, если термометр показывает высокую температуру воздуха. «Даже незначительная физическая нагрузка приводит к повышению теплопродукции организма, а в жаркую погоду наши кровеносные сосуды расширяются еще быстрее, пульс учащается до максимума. Все это может привести к тепловому удару, судорогам и сведению мышц», — предупредила врач.

Кроме того, отметила она, интенсивные тренировки, например, кардио или силовые, могут спровоцировать обезвоживание организма, если пить недостаточно воды в процессе занятий.

Вместе с водой из организма выходит и натрий, а его потеря приводит к усталости, головной боли и головокружению. Поэтому важно грамотно пополнять водный баланс, пить небольшими глотками не ледяную воду на всем протяжении тренировки Наталья Просянникова врач-терапевт

Врач также назвала самое благоприятное время для спорта в летний период. «В утренние и вечерние часы температура и влажность на улице ниже, чем в дневное время. Это способствует большей продуктивности тренировок», — подчеркнула она. При этом она порекомендовала во время упражнений внимательно следить за состоянием организма и прекратить тренировку, если появились слабость, головокружение, головная боль или другие неприятные симптомы.

В заключение Просянникова посоветовала для тренировок в жаркую погоду приобрести одежду из дышащих материалов, выбирать место в тени и брать с собой достаточное количество воды. «И совет для всех: не бежать в холодный душ или реку сразу после тренировки, дайте организму прийти в себя и наладить теплообмен, вернуться к своей норме, иначе есть риск серьезно простудиться и нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе», — подытожила она.

Ранее была названа идеальная одежда для жары. Эксперт также посоветовала не выбирать наряды черного цвета, а отдавать предпочтение хлопковым и льняным вещам.