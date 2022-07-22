Названа идеальная одежда для жары

Терапевт Ярцева призвала носить в жару хлопковую и льняную одежду вместо черной

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, какую одежду следует выбирать в жаркую погоду. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Ярцева рассказала об идеальной одежде для жары и призвала носить хлопковые и льняные вещи, которые покроют большую часть тела: они позволят сохранить терморегуляцию. Эксперт также посоветовала не выбирать наряды черного цвета. Врач напомнила, что необходимо носить головной убор.

«Среди головных уборов желательны шляпы с широкими полями. Такие закрывают шею, лицо и плечи, чтобы они не обгорели. Также желательны светлые шляпы. И вообще в световой день надо оставаться дома. Тем более, что особенно легко обезвоживаются пожилые люди и у них куда-то голова едет. Их стоит водой напоить, сразу становятся опять адекватными», — подчеркнула она.

Медик добавила, что при жаре не следует употреблять алкоголь и утолять жажду сладкими напитками. Они нанесут вред организму, поскольку они богаты сахаром, опасным для сердечно-сосудистой системы.

Ранее редакторы модного журнала The Voice назвали лучшую одежду для офиса в жару. Они призвали обратить внимание на мужской жилет и шорты-бермуды.