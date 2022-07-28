Российский уролог подделал диагноз заключенному и попал в СИЗО

В Кургане арестовали врача-уролога и его сообщницу за миллионную взятку от заключенного

В Курганской области суд поместил в СИЗО врача-уролога и его сообщницу за получение взятки. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2020 году доктор договорился с заключенным за вознаграждение в 1,5 миллиона выдать ему справку с фиктивным онкологическим диагнозом. Это бы помогло осужденному избежать отбывания наказания. Уролог получил через посредника первую половину денег — 750 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. 26 июля 2022 года фигурантов задержали. Следователи возбудили уголовные дела по части 4 статьи 291 («Посредничество во взяточничестве») и части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Известно, что заключенный продолжает отбывать наказание в колонии.