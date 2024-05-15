Российский адвокат помог осужденному бежать из колонии и попался

В Кургане адвокат Константинова помогла осужденному совершить побег из колонии

В Кургане ФСБ задержала адвоката областной коллегии адвокатов, которая помогла совершить осужденному побег из колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Курганской области.

По информации издания «Коммерсантъ», задержанный адвокат — Елена Константинова.

В отношении Константиновой возбуждено уголовное дело по статьям о фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении и о пособничестве в побеге из мест лишения свободы. Она заключена под стражу.

По данным следствия, в 2020-2021 годах адвокат представила в суд ходатайства об освобождении от наказания двух осужденных по статьям за тяжкое и особо тяжкое преступление. Кроме того, вместе с заявлениями она предоставила поддельные медицинские документы о том, что заключенные якобы тяжело больны и поэтому не могут находится в колонии. По этим данным суд освободил одного из осужденных на четыре года раньше положенного срока. Данный факт следствие рассматривает как побег из колонии.

В отношении врача, предоставившего поддельные медицинские документы о тяжелой болезни заключенного, также было возбуждено уголовное дело.