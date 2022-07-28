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США отправили запрос России о телефонном разговоре Лаврова и Блинкена

Госдеп США запросил телефонный разговор Лаврова и Блинкена об Украине и заключенных

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вашингтон направил Москве запрос о телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет ТАСС со ссылкой на Госдеп.

Как уточнили в ведомстве, информации о сроках беседы пока нет. Блинкен в ходе разговора с российским коллегой хочет поднять вопрос о возможных планах России относительно территорий на Украине. Кроме того, американский дипломат намерен обсудить проблему американских заключенных, продуктовую сделку.

При этом в Госдепе подчеркнули, что телефонный разговор не станет переговорами по поводу Украины или нормализацией российско-американского взаимодействия.

В государственном департаменте выразили надежду, что контакт состоится в ближайшие дни.

Ранее госсекретарь анонсировал переговоры с Лавровым в ближайшие дни. Он уточнил, что в ходе разговора не будет обсуждать Украину. По его словам, речь будет идти о судьбе задержанных в России американцев и об экспорте украинского зерна.

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Марина Совина
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