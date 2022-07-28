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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс тайно вышла замуж

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс тайно вышла замуж

Фото: Андрей Моисеев / Сетевое издание «StarHit»

35-летняя российская певица и экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс (настоящая фамилия — Кондратьева) тайно вышла замуж. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певица и ее возлюбленный отметили торжественное событие вдвоем, после чего Вокс опубликовала свадебные фотографии, снятые во время прогулки пары. «Больше не Кондратьева! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня только вдвоем! Люблю!» — написала экс-солистка «Ленинграда».

Избранником певицы стал финансист Сергей Свитавский, о помолвке с которым Вокс объявила зимой этого года. Тогда свадьбу пары пришлось перенести из-за того, что возлюбленный артистки занимался бракоразводным процессом с бывшей женой.

«Познакомились после концерта в винном баре у друзей — нас представил друг другу общий приятель. Сергей работает экспертом в розничной группе крупного продуктового реитейла, отвечает за финансовую эффективность расходования средств», — сообщала Вокс ранее.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» рассказала о пережитых в 17 лет домогательствах со стороны режиссера.

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Анастасия Астахова
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