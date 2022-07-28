Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Дерматолог объяснила опасность мытья головы при высокой температуре

Дерматолог Агафонова: от мытья головы при высокой температуре лучше воздержаться

Фото: Majestic Lukas / Unsplash

Мытье головы во время болезни с высокой температурой может привести к усугублению воспалительных процессов в организме, сообщила врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова. Опасность этой процедуры при некоторых заболеваниях она объяснила в интервью для «Доктор Питер».

По словам врача, мытье головы при температуре тела выше 37,5 градуса по Цельсию, во-первых, вызовет дополнительное перегревание, и температура подскочит еще выше, а во-вторых, спровоцирует нарушение процесса кровообращения, от чего может участиться пульс и ухудшиться общее самочувствие.

Кроме того, дерматолог предупредила, что при тяжелых воспалительных процессах в организме, например гайморите или синусите, от гигиенической процедуры также лучше воздержаться, даже если температура ниже 37,5 градуса по Цельсию. «Вода может попасть в слуховой проход или нос и усилить воспалительный процесс», — отметила она.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

При этом, если воспалительных процессов в организме нет и температура ниже 37,5, то дерматолог разрешила мыть голову, однако посоветовала быть осторожнее и соблюдать некоторые правила. «Вода должна быть комнатной температуры или чуть выше комнатной. Желательно помыть голову, вообще не заходя в душ, а потом быстро посушить волосы феном и лечь спать», — заключила Агафонова.

До этого дерматолог Галина Циммерман перечислила главные признаки старения кожи. Прежде всего, по словам врача, должно насторожить изменение цвета лица. Если оно выглядит тусклым, а на коже появляется неоднородная пигментация, то это повод посетить косметолога, подчеркнула она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Австрия объявила о снижении зависимости от российского газа
Подруга решила перещеголять невесту и появилась на ее свадьбе в белом платье
Дерматолог объяснила опасность мытья головы при высокой температуре
Акции производителя искусственного мяса рухнули из-за решения «Макдоналдса»
Слухи об эмиграции звезды Comedy Club опровергли
Европейский депозитарий нашел замену банку попавшего под санкции миллиардера
На Украине не согласились с российской трактовкой соглашения о вывозе зерна
Арестованная в России баскетболистка Грайнер попала на обложку TIME
В США обеспокоились масштабной скупкой земель китайцами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.