Дерматолог объяснила опасность мытья головы при высокой температуре

Дерматолог Агафонова: от мытья головы при высокой температуре лучше воздержаться

Мытье головы во время болезни с высокой температурой может привести к усугублению воспалительных процессов в организме, сообщила врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова. Опасность этой процедуры при некоторых заболеваниях она объяснила в интервью для «Доктор Питер».

По словам врача, мытье головы при температуре тела выше 37,5 градуса по Цельсию, во-первых, вызовет дополнительное перегревание, и температура подскочит еще выше, а во-вторых, спровоцирует нарушение процесса кровообращения, от чего может участиться пульс и ухудшиться общее самочувствие.

Кроме того, дерматолог предупредила, что при тяжелых воспалительных процессах в организме, например гайморите или синусите, от гигиенической процедуры также лучше воздержаться, даже если температура ниже 37,5 градуса по Цельсию. «Вода может попасть в слуховой проход или нос и усилить воспалительный процесс», — отметила она.

При этом, если воспалительных процессов в организме нет и температура ниже 37,5, то дерматолог разрешила мыть голову, однако посоветовала быть осторожнее и соблюдать некоторые правила. «Вода должна быть комнатной температуры или чуть выше комнатной. Желательно помыть голову, вообще не заходя в душ, а потом быстро посушить волосы феном и лечь спать», — заключила Агафонова.

До этого дерматолог Галина Циммерман перечислила главные признаки старения кожи. Прежде всего, по словам врача, должно насторожить изменение цвета лица. Если оно выглядит тусклым, а на коже появляется неоднородная пигментация, то это повод посетить косметолога, подчеркнула она.