Названа лучшая кандидатка на роль Эми Уайнхаус в документальном фильме

Мариса Абела стала лучшей кандидаткой на роль Эми Уайнхаус в документальном фильме

25-летняя английская актриса и звезда сериала «Индустрия» Мариса Абела стала лучшей кандидаткой на роль певицы и обладательницы пяти номинаций премии «Грэмми» Эми Уайнхаус в документальном фильме. Об этом сообщает Deadline.

Продюсеры проекта были восхищены схожестью голоса Абелы с голосом умершей в 2011 году певицы. Во время прослушивания в июне актриса исполнила хит Уайнхаус Back to Black. При этом, как отмечается, создатели документального фильма еще не подписали контракт с Абелой, так как некоторые элементы производства пока находятся в работе.

Ранее стало известно, что режиссер первой части «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон снимет биографический фильм о британской исполнительнице Эми Уайнхаус, названный в честь хита певицы Back to Black.

Проект будет профинансирован семьей артистки, которая получила доступ к состоянию Уайнхаус после ее смерти. Подробности сюжета пока не раскрыты, однако известно, что лента расскажет о взлете звезды и ее трагической гибели.